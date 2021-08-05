Наставник «Бенфики» высмеял игру «Спартака» и сравнил ее с гандболом

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш оценил игру московского «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«После матча я сказал, что «Бенфика» показала футбол, соответствующий уровню Лиги чемпионов, а «Спартак» — трудно сказать, что это был за футбол», — цитирует Жезуша «Чемпионат.com».

Также специалист заявил, что в ответной игре сопротивление красно-белых будет более сильным.

«Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 – временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR (система видеопомощи арбитрам), то он бы поправил арбитра», — добавил наставник португальской команды.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун высказался о поражении команды в матче с «Бенфикой».