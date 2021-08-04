Федун — об уходе спортивного директора из клуба: это не мужской поступок

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова об уходе из команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, бог с ним», — сказал Федун.

4 августа «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Через пять минут после перерыва Рафаэл Силва открыл счет, а через 23 минуты Мораес Жилберто удвоил преимущество гостей.

Ответный поединок пройдет 10 августа, команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.