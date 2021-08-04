Семин сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назначен главным тренером «Ростова». Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба. Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валирием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

Ранее игроки «Ростова» приехали к дому главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ушел из ростовского клуба, так как считает, что не сможет совмещать посты.