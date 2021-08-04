Самолет с легкоатлеткой Тимановской на борту не полетит над Белоруссией

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летящий из Токио в Вену, на борту которого, предположительно, находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, не полетит над Белоруссией. Об этом сообщили «РИА Новости», ссылаясь на слова представителя авиакомпании. При этом в Austrian Airlines, сославшись на закон о защите персональных данных, отказались подтверждать, что Тимановская летит именно этим рейсом.

«Все авиакомпании Lufthansa Group продолжают облетать воздушнее пространство Белоруссии и используют альтернативные маршруты», - сообщил представитель авиаперевозчика.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало материал о скандальном инциденте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.