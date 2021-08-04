Британская газета: Тимановская станет частью эпохи бегства людей из Белоруссии Лукашенко

Британское издание The Guardian опубликовало материал о скандальном инциденте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Спорт, как и другие аспекты белорусской жизни, сейчас поражен паранойей. 24-летняя миссис Тимановская, которая в понедельник получила гуманитарную визу Польши, точно станет спортивной потерей для своей страны. Она также станет частью определяющего нынешнюю эпоху бегства людей из Беларуси Лукашенко, из-за чего трудно с оптимизмом смотреть в будущее», — говорится в материале.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что в целях безопасности подробности перемещения белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской не разглашаются.