Первая в истории Игр транс-женщина допустила завершение карьеры после провала на ОИ

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первой в истории Игр транс-женщиной, задумалась о возможном завершении карьеры после неудачного выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Скорее всего, мне пора начать думать о том, чтобы повесить ботинки на гвоздь и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. По мере того, как мы переходим в новый и более понимающий мир, люди начинают осознавать, что такие люди, как я, — просто люди», — приводит слова Хаббард Kyodo News.

Новозеландка завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее Лорел Хаббард из Новой Зеландии поделилась эмоциями от выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио.