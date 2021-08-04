Российские «пляжники» не смогли пробиться в полуфинал Олимпиады-2020

Российская пара Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В борьбе за выход в полуфинал россияне проиграли представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).

На групповом этапе волейболисты победили пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания), Кристофер Макхью / Дамьен Шуман (Австралия), Андерс Мол / Кристиан Серум (Норвегия) и вышли в плей-офф с первого места.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.