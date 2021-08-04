Легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши в Токио

Легкоатлетка Кристина Тимановская из Белоруссии покинула посольство Польши в столице Японии и, как предполагается, направляется в аэропорт Нарита для вылета в Варшаву, информирует ТАСС.

Она находилась в дипломатическом представительстве со 2 августа. В тот же день ей была выдана польская виза.

Автомобиль в который, предположительно, села белоруска, предварительно заехал на территорию польского посольства. Ее погрузка в машину осуществлялась за закрытыми воротами, вне зоны видимости журналистов.

Машину с Тимановской сопровождают еще два автомобиля полиции без опознавательных знаков.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву 4 августа.