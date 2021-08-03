Крыховяк заявил, что руководство «Локомотива» повело себя не по-мужски

Бывший футболист московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о своем переходе в «Краснодар».

«Что касается самого решения об уходе, тут нечего скрывать, изменилась стратегия. Новые люди повели себя не по-мужски, что характеризует их, а не меня. Я мог бы отыграть еще год в «Локомотиве». Но «Краснодар», на мой взгляд, предложил лучший проект и обезопасил трехлетним контрактом», — написал Крыховяк в Facebook.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в национальном первенстве, где забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, в июле 2021 года на пост технического директора «железнодорожников» был назначен Томас Цорн, руководителем широкого спортивного блока в клубе стал Ральф Рангник.

Ранее актер Валерий Баринов поделился впечатлениями от победы московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.