Госссекретарь США — о Тимановской: режим Лукашенко стремился совершить очередные репрессии

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения.
«Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы», – написал Блинкен в Twitter.
Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.
Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.
Ранее журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Белоруссию после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.
The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021