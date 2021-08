Госссекретарь США — о Тимановской: режим Лукашенко стремился совершить очередные репрессии

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно пытались депортировать на родину после ее видеообращения.

«Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы», – написал Блинкен в Twitter.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Белоруссию после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.

