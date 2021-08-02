Губерниев: на радость соперницам можно и мавзолей на купальниках нарисовать

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на костюмы, в которых российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина будут выступать в технической программе дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Решение по купальникам наших девушек кажется странным, но девчонки молодцы. Можно было нарисовать матрешку, балалайку или Спасскую башню. Можно было бы на радость соперницам даже нарисовать мавзолей, но главное — дух, который есть у нашей сборной. Ситуация непростая, мы добираем медали, но не хватает золотишка. Наши виды, такие как синхронное плавание, художественная гимнастика — на них надежда», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Олимпиаде запрещено. В произвольной программе спортсменки выступили с изображением пауков на купальниках.

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки выступят в купальниках с изображением балалайки вместо медведей.