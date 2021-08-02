Российские синхронистки выступят в купальниках с изображением балалайки вместо медведей

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина украсят свои купальники в технической программе изображением балалайки вместо запрещенных медведей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Олимпиаде запрещено. В произвольной программе спортсменки выступили с изображением пауков на купальниках.

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов.