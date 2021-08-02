Мамиашвили сравнил достижения Карелина и выигравшего четвертую Олимпиаду Лопеса

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Михайна Лопеса в финале на Олимпиаде в Токио. Кубинец стал четырехкратным олимпийским чемпионом и по этому показателю превзошел россиянина Александра Карелина. Кубинец выигрывает Олимпиады неизменно с 2008 года.

«Не могу и не хочу сравнивать Лопеса с Карелиным. Карелин оставил свой выдающийся след, сегодня пришло время Лопеса, он выиграл четвертую медаль, может быть, еще и пятую сможет. Не хочу никого обидеть, но с той сопротивляемостью состава, которая сейчас есть в тяжелом весе, у них можно и на инвалидной коляске выигрывать, — сказал Мамиашвили «Спорт-Экспрессу».

Александр Карелин брал золото на Олимпиадах 1988, 1992 и 1996. В финале Игр-2000 россиянин в финале проиграл в схватке с американцем Рулоном Гарднером.

Также Карелин девять раз выигрывал чемпионат мира и 12 раз становился чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что борец Семенов принес России 50-ю медаль Олимпиады-2020.