БФСС попросил МОК пожизненно дисквалифицировать представителей белорусской делегации на ОИ

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) обратился в МОК с просьбой о пожизненной дисквалификации и лишении аккредитации некоторых представителей белорусской делегации на Олимпиаде-2020 в Токио из-за скандала вокруг легкоатлетки Кристиной Тимановской.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

БФСС требует санкции в отношении начальника отдела международных отношений НОК Белоруссии Василия Юрчика и заместителя директора РЦОП по легкой атлетике Артура Шумака, сопровождавших Тимановскую для отправки ее в Минск, а также главного тренера сборной Юрия Моисевича и главы беларусской миссии на Олимпиаде в Токио Дмитрия Довгаленка.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в CAS, чтобы отменить отстранение Тимановской от Игр.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.