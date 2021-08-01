Россия идет на пятом месте в медальном зачете Олимпиады-2020, Китай лидирует

В медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио первую строчку занимает Китай. Россия идет на пятом месте.

1 августа российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото. Серебряные награды добыли мужчины в командном зачете по фехтованию. Также второе место заняла наша спортивная гимнастка на брусьях Анастасия Ильянкова. Еще одно серебро завоевал теннисист Карен Хачанов. Бронзовыми медалистами стали боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в миксте на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.