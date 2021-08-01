Шевченко ушел с поста главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.

«Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Я провел в сборной пять лет, это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который работал в команде, большое спасибо болельщикам за поддержку и критику, вместе нам удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентоспособным и захватывающим», — написал Шевченко в Instagram.

Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

В качестве игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В этом же году Шевченко стал победителем Лиги чемпионов с «Миланом».

Ранее Шевченко порассуждал о своем будущем.