Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр — 2020 по теннису Карен Хачанов высказался о критике его соотечественников со стороны иностранцев из-за допинговых скандалов в российском спорте.

«Это политическая фигня, которая происходит достаточно давно. Я не хочу быть в ней замешан. Я четко знаю, что у меня все чисто. С 2018 года я был самым проверяемым теннисистом. У меня взяли пробы 36 или 38 раз.

Тут нечего говорить, я могу спокойно это обнародовать. Весь негатив, который складывается — это очень обидно. Надеюсь, что в ближайшее время это поменяется. А то это невыносимо», — цитирует Хачанова «Спорт-Экспресс».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены заслужили право выступать на Олимпиаде.