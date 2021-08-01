Пловец Колесников высказался о четвертом месте в эстафете

Российский пловец Климент Колесников подвел итоги комбинированной эстафеты на Олимпийских играх в Токио, передает Sport24.

Напомним, россияне заняли четвертое место.

«Обидно. Если бы мы проиграли больше секунды, было бы не так обидно. А сейчас опять какие-то сотые. Чуть-чуть не хватило удачи. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне. Сказалось все. Особенно усталость на девятый день. Каждый отработал на максимум, выложился по полной», — сказал Колесников.

Золото завоевала сборная США, установив новый мировой рекорд. Вторыми стали представители Великобритании. Бронзовые награды взяли итальянцы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.