В Bellator прокомментировали появление Хабиба на турнире в США

В ночь на 1 августа в США проходит турнир Bellator 263.

Соревнования посетил бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

«Орел в здании», — написала пресс-служба Bellator в Instagram.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Дагестанец является чемпионом России по боевому самбо (2009), чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

Ранее аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже карточки с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Редкая карточка Panini Prizm была продана за рекордные 47,7 тысяч долларов.