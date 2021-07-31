Белорус выиграл золото ОИ после слов Лукашенко «без медалей лучше не возвращайтесь»

Белорусский прыгун на батуте Иван Литвинович завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Спортсмен набрал 61,715 балла, опередив китайца Дун Дуна, в активе которого 61,235 балла. Бронзы удостоился новозеландец Дилан Шмидт с 60,675 балла.

Таким образом, Литвинович добыл для Белоруссии первую медаль в Токио.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тем спортсменам, которые не завоюют медали на Олимпиаде-2020, в страну лучше не возвращаться.

«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия финансирует спорт больше, чем любая другая страна.