Журова: пусть Трефилов говорит, что игрокам надо «дать под зад», ему можно все простить

Женская сборная России по гандболу победила команду Франции со счетом 28:27 и досрочно пробилась в четвертьфинал Олимпийского турнира в Токио. Прославленная российская спортсменка, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила важность присутствия в Токио бывшего главного тренера нашей команды Евгения Трефилова. Хоть он и не руководит сборной непосредственно, его эмоциональность и неравнодушие помогают спортсменкам, подчеркивает Журова. Трефилов, напомним, находится на Играх в статусе почетного гостя Международной федерации гандбола.

«Видела, что Трефилов в Токио — видимо, он с девочками дополнительно поговорил. Здорово, что выиграли, мы все-таки рассчитываем на гандбол, как бы то ни было. Надеюсь, что они сейчас еще соберутся и раскрутятся. Я слышала прекрасные фразы Трефилова — он же очень эмоциональный, мне кажется, такому, как он, можно все простить. Кому-то может это показаться грубым, но когда его спрашивают, что нужно сделать, чтобы наши побеждали, он отвечает: «под зад им дать». Бывают случаи, когда именно так и нужно сделать, видимо, он им наподдал. Трефилов не руководит сборной непосредственно, но главное, что он там есть. Даже его присутствие на трибунах очень важно», — сказала Журова «Газете.Ru».

Российские гандболистки неудачно стартовали на турнире, сыграв вничью с бразильянками 24:24, а затем крупно уступив Швеции 24:36. Затем последовала победа над Венгрией 38:31, и вот теперь — успех в игре с француженками. Сборная России является олимпийским чемпионом Рио-2016.