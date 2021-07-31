Американская гимнастка Байлз пропустит финалы в брусьях и опорном прыжке

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финалы в брусьях и опорном прыжке в рамках Игр-2020 в Токио. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, спортсменка так и не восстановилась после того, как объявила о психологических проблемах, повлекших за собой досрочное прекращение выступлений в командном многоборье.

Напомним, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта.