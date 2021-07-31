Антонов назвал голословными сообщения об «употреблении допинга» спортсменами ОКР

Москва считает голословными публикации в СМИ США об «употреблении допинга» спортсменами ОКР, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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