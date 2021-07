17-летняя боец ММА выиграла поединок мощным болевым приемом

Представительница Сингапура Виктория Ли одержала убедительную победу в бою, прошедшем в рамках турнира One Championship.

17-летняя спортсменка одолела свою оппонентку Ван Люпин из Китая при помощи красивого и техничного болевого приема, который она сумела осуществить на руку сопернице.



Полное видео эпизода опубликовано в официальном Twitter-аккаунте организации.

В профессиональной карьере смешанных единоборств для Ли это уже вторая победа. До этого спортсменка провела успешный бой в феврале текущего года. На момент дебютного выхода в октагон ей исполнилось 16 лет.

Ранее сообщалось, что бывший боец американского промоушена UFC Даниэль Кормье прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о смерти отца Хабиба Нурмагомедова.

Victoria Lee SHINES in her sophomore outing, finishing Wang Luping by armbar in Round 1! #ONEBattleground #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/jNcGFEyEas