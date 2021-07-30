В «Вашингтоне» рассказали, как проходили переговоры с Овечкиным

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с Александром Овечкиным, передает сайт лиги.

«Мы с Ови что-то обсудим, он идёт домой, обсуждает с семьей, возвращается, и мы снова что-то обсуждаем. Не было никакого давления, никакого напряжения. Он хотел остаться, мы хотели, чтобы он остался, так что нужно было просто договориться по срокам и цифрам», — сказал Маклеллан.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта с «Вашингтоном».