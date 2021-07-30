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Олимпиада 2020

Олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта

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РИА «Новости»

Российской спортсменке и военнослужащей Росгвардии Виталине Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Напомним, Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета с десяти метров. Также она победила в стрельбе из пистолета с 25 метров.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант», — говорится в сообщении.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского пловца Райана Мерфи о россиянине Евгении Рылове.

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