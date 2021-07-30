Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта с «Вашингтоном»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта с командой, передает сайт лиги.

«Я все еще не утратил страсти, все еще хочу становиться лучше. Поэтому был рад подписать новый контракт с клубом, в котором отыграл всю карьеру в Северной Америке. У меня в жизни было всего два клуба — «Динамо» в Москве и «Кэпиталз» в Вашингтоне. Для меня это важно», — сказал Овечкин.

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Овечкин рассказал, как шли переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.