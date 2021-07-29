Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде

Американская спортсменка Меган Калмо резко высказалась о российских соперницах. Сегодня Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А», — написала она в в своем Twitter.

После победы наших рапиристок в командных соревнованиях по фехтованию, Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады на четвертое место. Бронза Ангелины Мельниковой укрепила российскую команду на этом месте. В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Сегодня также Климент Колесников стал третьим на 100 метрах вольным стилем, а дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу в категории до 100 кг.

Ранее сообщалось, что Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады.