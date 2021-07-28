Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпиады

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсменка в борьбе за медаль в весовой категории до 70 кг победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.

Для России это 20-я медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых награды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России показывает свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх. Прежде лучшим результатом было выступление сборной России на старте Олимпиады в Атланте в 1996 году. Тогда за четыре дня соревнований спортсмены завоевали 16 наград.