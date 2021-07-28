Теннисисту Медведеву понадобилась медицинская помощь во время матча на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев почувствовал недомогание по ходу встречи против представителя Италии Фабио Фоньини в рамках 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Матч был приостановлен в первом сете при счете 5:2 в пользу россиянина. Медицинская бригада оказала необходимую помощь, после чего Медведев продолжил борьбу.

Победитель пары Медведев — Фоньини сыграет с лучшим из пары Каррено-Буста — Кепфер.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в парном разряде.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.