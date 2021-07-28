Призер Олимпийских игр — 2004 приговорен к 25 годам тюрьмы

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр — 2004 в гребле на байдарках, австралиец Натан Баггали приговорен к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды наркотиков.

Согласно вердикту Брисбенского Верховного суда, Натан и его брат Дрю Баггали, приговоренный к 28 годам, пытались ввезти на зеленый континент коммерческую партию кокаина – около 650 кг на сумму до $200 млн.

Мужчины перевозили нелегальный груз на лодке. По словам их юристов, Дрю считал, что в упаковках содержится табак, а Натан и вовсе не знал об импорте запрещенных веществ.

Суд отклонил аргументы защиты, решив, что Натан принимал в операции «активное участие», а Дрю был ее главным организатором.

Оба ранее уже отбывали сроки по другим делам, связанным с наркотиками. Дрю Баггали провел в тюрьме 11 из 14 последних лет.

Натан Баггали выступал за сборную Австралии в первой половине 2000-х годов. Участник двух летних Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, победитель многих регат национального и международного значения. Подвергался двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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