Боец ММА заявил о желании забрать Моргенштерна в Дагестан «на воспитание»

Основатель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что боец Мариф Пираев выразил желание забрать Алишера Моргенштерна в Дагестан, чтобы подготовить его к дебюту в смешанных единоборствах.

В середине июля рэпер подписал контракт на бой в Hardcore MMA. В комментариях под видео Сульянова в Instagram, где было объявлено о договоренности с Моргенштерном, Пираев попросил отдать артиста ему «на перевоспитание».

«Много ли людей уже выразило желание побить артиста? Огромное количество! Мы с Марифом ведем переговоры. Когда я с ним созванивался в целом по вопросу выступлений в нашей лиге, то спросил, что он имел в виду этим комментарием.

Выяснилось, что Мариф больше говорил о том, что хотел бы забрать Алишера к себе в Дагестан на подготовку и на воспитание спортивное и ментальное, нежели о том, чтобы с ним подраться. Мариф все-таки профессиональный боец высочайшего уровня, человек очень высоких моральных и понятийных кондиций. И он не любит вступать в заведомо неконкурентные бои. Он хотел Алишера забрать именно на спортивное воспитание», — объяснил Сульянов.

Ранее глава Hardcore MMA раскрыл подробности о подготовке Моргенштерна к дебюту в единоборствах.