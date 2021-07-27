Олимпийский чемпион Токио Рылов: плакать хочу, не дали выйти на награждение в маске с котиком

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль Токио-2020 на стометровке на спине, заявил, что организаторы не разрешили ему выйти а награждение в маске с изображением кота.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали «извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — приводит слова Рылова «Р-Спорт».

Напомним, что россиянин Климент Колесников удостоился серебряной награды, проиграв лишь 0,02 секунды Рылову. Третьим стал американец Райан Мерфи.

Для России это первое золото в плавании с Олимпиады-1996.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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