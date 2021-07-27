Россияне завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале российский дуэт уступил представителям Китая Цзян Жансинь и Пан Вэй со счётом 14:16. Бронзовых удостоились украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио.

Пневматический пистолет. 10 м. Микст

1. Китай (Цзян Жансинь / Пан Вэй)

2. Россия (Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов)

3. Украина (Елена Костевич / Олег Омельчук)

Ранее стало известно, что российские пловцы взяли золото и серебро в одном заплыве впервые за 41 год.