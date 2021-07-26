«Миннесота» сделала Капризову квалификационное предложение

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» сделал российскому форварду Кириллу Капризову квалификационное предложение, передает пресс-служба клуба в Twitter.

Напомним, «Миннесота» пытается заключить новый контракт с форвардом.

Квалификационное предложение — это способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекает летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Капризов получил крупное предложение от ЦСКА.