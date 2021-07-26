Журова о конфликте Ефимовой с тренером: ответственность за результат лежит на Юле

Знаменитая спортсменка, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о конфликте пловчихи Юлии Ефимовой с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком. По мнению Журовой, разногласия, связанные с тем, что Ефимова не тренируется со сборной, а занимается самостоятельно, могут сказаться на моральном состоянии Юлии на Олимпиаде в Токио.

«Если она заранее договорилась, что проходит подготовку отдельно, не надо ее трогать. Конечно, болельщики и все остальные должны понимать, что ответственность за Юлин результат лежит на ней самой. Уж точно не на тренере сборной по плаванию, если она с этой сборной не готовилась.

Думаю, переживания могут быть связаны с тем, что на всей сборной останется след, если Юля неудачно выступит. А если, наоборот, удачно, то будут хвалить всю сборную России, с которой она полноценно не тренировалась. Я сама однажды была в такой ситуации, когда не тренировалась со сборной, но продолжала заниматься и быть на контакте с тренером национальной команды. Из-за финансовых проблем в России я тренировалась за рубежом, но мы с ним абсолютно точно тогда договаривались, у меня были проблемы только с президентом федерации – по той же причине, что и у Юлии: она не тренируется со сборной, значит, она сама несет ответственность за свои результаты. И пусть не сваливают на сборную, если что-то у нее не получится. Бывает, что чиновники подстраховываются на случай неудачи, а при удачном раскладе приписывают заслуги себе. Допускаю, что у Юли подобная ситуация.

Моральные и психологические аспекты могут быть сложностью. Но Юля уже закаленная, пройдя то, что с ней было в Рио. Она боец, уже не первый год живет в таких реалиях, поэтому справится», - заключила Журова.

Юлия Ефимова пробилась в финал олимпийских соревнований на 100 м брассом. В полуфинале она показала пятый результат, шестой стала еще одна россиянка, Евгения Чикунова.

Ранее Светлана Журова заявила, что любой спортсмен должен заранее готовиться к режиму, в котором предстоит выступать на соревнованиях в той или иной стране.