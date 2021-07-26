Спецпред президента РФ: футбол в России на одном из последних мест среди видов спорта

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о состоянии футбола в России.

«Про Валерия Карпина в сборной России ничего не скажу. Я не футбольный болельщик — я больше по баскетболу. Я и раньше говорил, что наш футбол очень переоценен. Из игровых видов спорта он на одном из последних мест», — приводит слова Иванова «Чемпионат.com».

Ранее Сергей Иванов высказался о возможных реформах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Почетный президент Единой лиги ВТБ выступил за отмену лимита на легионеров. Также он отметил, что в футболе должно быть больше матчей топ-клубов по российским меркам.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.