РФС предупредил Карпина о невозможности продавливания своих игроков в сборную России

Стали известны подробности переговоров Российского футбольного союза (РФС) с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

«На переговорах с Карпиным и Арутюнянцем РФС заявил о невозможности влияния группы агентов или связанных с тренерами сборной третьих лиц, на вызов в сборную России того или иного футболиста.

Арутюнянц со своей стороны также заявил о невозможности влияния на процессы в сборной», – приводит слова источника, знакомого с ходом переговоров РБК.

Уточняется, что в переговорах между сторонами речь шла о невозможности «агентских игр». Разговор на данную тему возник из-за слухов о связи экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова и юриста Алана Агузарова.

Контракт Карпина с РФС действует до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообещал помочь главному тренеру сборной России Валерию Карпину.