Червиченко рассказал о подарках для Карпина после первых матчей РПЛ

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и красно-белыми (1:0) отметил игру молодых защитников Николая Рассказова и Илью Самошникова.

«На Рассказова по матчу с «Рубином» могут давить только дураки. Он столько раз сожрал Кварацхелию, чего вообще, в принципе, ни у кого не получалось. Ближе к концу он даже пару раз его обогнал, что для меня тоже явилось неким сюрпризом. Сегодня Рассказов сыграл неплохо. Не так, как Самошников, конечно.

Это какое-то открытие, прямо подарки для Карпина. Вчера Тюкавин и Захарян, сегодня Самошников. Думаю, через пару туров у нас вырисуется новая сборная. Если Рассказову доверять, то парень будет неплохим защитником», — цитирует Червиченко Sport24.

Единственный мяч у победителей забил Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

23 июля московское «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» 2:0. Голы на счету 18-летнего Арсена Захаряна и 19-летнего Константина Тюкавина.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее нападающий «Рубина» Джордже Деспотович заявил, что ни с одним защитником в РПЛ не имел проблем.