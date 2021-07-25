news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Волонтер о работе с российскими гостями Игр: больше не хочу работать... 02:31
«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев... 02:15
Участника штурма Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства 02:06
Гендиректор «Рубина» Сайманов: Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой 01:49
В России предлагают создать систему высокоточного обнаружения космического мусора 01:32
Вильфанд рассказал о приближении похолодания на Урале и Сибири 01:20
Нападающий «Рубина» заявил, что ни с одним защитником в РПЛ не имел... 01:14
На юге Бельгии началось новое наводнение 01:02
Южнокорейская дзюдоистка побрилась налысо, чтобы пройти взвешивание на Олимпиаде 00:55
В Забайкалье восстановили один из пролетов рухнувшего моста на Транссибе 00:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Червиченко рассказал о подарках для Карпина после первых матчей РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Субботин/РИА «Новости»

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и красно-белыми (1:0) отметил игру молодых защитников Николая Рассказова и Илью Самошникова.

«На Рассказова по матчу с «Рубином» могут давить только дураки. Он столько раз сожрал Кварацхелию, чего вообще, в принципе, ни у кого не получалось. Ближе к концу он даже пару раз его обогнал, что для меня тоже явилось неким сюрпризом. Сегодня Рассказов сыграл неплохо. Не так, как Самошников, конечно.

Это какое-то открытие, прямо подарки для Карпина. Вчера Тюкавин и Захарян, сегодня Самошников. Думаю, через пару туров у нас вырисуется новая сборная. Если Рассказову доверять, то парень будет неплохим защитником», — цитирует Червиченко Sport24.

Единственный мяч у победителей забил Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

23 июля московское «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» 2:0. Голы на счету 18-летнего Арсена Захаряна и 19-летнего Константина Тюкавина.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее нападающий «Рубина» Джордже Деспотович заявил, что ни с одним защитником в РПЛ не имел проблем.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ
Остановить COVID-19. В Турции предложили более строгие меры для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против коронавируса в отношении туристов из России
На юге Бельгии началось новое наводнение
В Забайкалье восстановили один из пролетов рухнувшего моста на Транссибе
В Турции обновили рекорд прироста заразившихся COVID-19
В России предлагают создать систему высокоточного обнаружения космического мусора
Новости и материалы
Волонтер о работе с российскими гостями Игр: больше не хочу работать на Олимпиадах
«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев Бакаевых
Участника штурма Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
Гендиректор «Рубина» Сайманов: Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой
Вильфанд рассказал о приближении похолодания на Урале и Сибири
Нападающий «Рубина» заявил, что ни с одним защитником в РПЛ не имел проблем
Южнокорейская дзюдоистка побрилась налысо, чтобы пройти взвешивание на Олимпиаде
Двое турецких военных погибли на севере Сирии
Салихова заявила, что ждет профессионализма от тренеров «Спартака» после поражения от «Рубина»
Гендир «Рубина» заявил, что не встречал таких людей, как Слуцкий
Тренер «Спартака» Витория заявил, что «Рубину» повезло
Автопилот Tesla спутал Луну со светофором
Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза
Слуцкий пообещал помочь главному тренеру сборной России Карпину
Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС отложили в третий раз
Девушка выстрелила в себя, делая селфи в Индии
Ученые оценили данные о заразности «гамма» штамма
Кафельников не верит в победу «Спартака» в РПЛ
Все новости
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
За кого болеть на Играх, день второй: финалы в плавании и тхэквондо
За кем следить на Олимпиаде в Токио 25 июля
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»
В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС
На этом не поездишь: необычные вещи с автомобильной родословной
Как автомобили превращаются в сумки, часы и шампанское
«В России мы жили рядом с волками»: Алисия Викандер о новой роли и съемках «Анны Карениной»
Интервью обладательницы «Оскара» Алисии Викандер
Химерный геном: ученый предупредил об опасных мутациях коронавируса
Генетик рассказал о негативном сценарии пандемии при низких темпах вакцинации
«Складки по бокам»: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии
Платье с разрезами на талии стало хитом сезона
«Их стоимость только растет»: кто и как продает редкие игры в России
Почему россияне заинтересованы в покупке раритетных изданий видеоигр
Олимпийская сборная России по красоте
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях