Гендир «Рубина» заявил, что не встречал таких людей, как Слуцкий

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком после победы над московским «Спартаком» (1:0) в 1-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слуцкий стремительно покинул стадион? Он был какой-то выхолощенный — слишком много энергии потратил. Редко вижу его таким, даже не вспомню, было ранее подобное или нет. Пришел в раздевалку, сел и будто даже праздновать не может. Говорю: «Дайте ему Coca-Cola», а то сейчас тренера потеряем (смеется)», — приводит слова Сайманова «Чемпионат.com».

Также гендир казанцев похвалил клубную пресс-службу.

«Очень благодарен нашей медиаслужбе — они работают не покладая рук. Мы во всем их поддерживаем. Леонид Викторович подшучивает, что они сели ему на шею (улыбается). Слуцкий — это отдельная история, правда? Такой многогранный тренер: он и поет, и все знает — я таких людей вообще не встречал», — сказал Сайманов.

Единственный мяч у победителей забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

«Рубин» в следующем туре сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что «Рубину» повезло.