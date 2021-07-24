Павлюченкова перенесла тепловой удар на матче олимпийского турнира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова перенесла тепловой удар по ходу квалификационного матча на Олимпийских играх с итальянкой Сарой Эррани. Россиянка почувствовала себя плохо, после чего на корт вышли врачи. Анастасия смогла продолжить встречу. Матч завершился со счетом 6:0, 6:1 в пользу Павлюченковой.

Теннис. Олимпийские игры. Токио, Япония.

Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг.



Сара Эррани (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:6, 1:6.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.