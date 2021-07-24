Китай лидирует в медальном зачете Игр в Токио, Россия – вторая

Китай лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Россия идет на втором месте, обгоняя швейцарцев, завоевавших одну бронзовую медаль.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 1-0-0 (1)

2. Россия – 0-1-0 (1)

3. Швейцария – 0-0-1 (1)

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский стрелок из пневматической винтовки Анастасия Галашина поделилась мнением после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио.