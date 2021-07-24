Спортсмена не пустили в олимпийскую деревню из-за сексуальных домогательств

Фехтовальщик олимпийской сборной США Ален Хаджич, обвиняемый в сексуальных домогательствах, проиграл апелляцию о переезде в Олимпийскую деревню за день до открытия Игр в Токио. Об этом сообщает USA Today. В мае три девушки сообщили о сексуальных домогательствах со стороны спортсмена в период с 2013 по 2015 год. Сам Хаджич отрицал обвинения в свою сторону. В июне американец был временно отстранен от сборной.

Суд запретил американцу оставаться со своими партнерами по сборной. Хаджич проживает в отеле в 30 минутах езды от Олимпийской деревни.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее россиянка Галашина завоевала серебро Олимпиады-2020 в первом же розыгрыше наград.