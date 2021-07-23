Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России

Немецкий специалист Штефан Кунц не был назначен на пост тренера сборной России из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с ним, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Этот специалист должен был работать с Кунцем в связке. После этого переговоры зашли в тупик, хотя контракт со Штефаном должен был быть подписан в среду-четверг. После этого в РФС согласились на условия Карпина с совмещением», — сказал источник.

Напомним, главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.