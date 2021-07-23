Экс-игрок ЦСКА раскритиковал назначение Карпина на пост тренера сборной

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу, передает Sport24.

«Карпин не добился успеха в «Ростове». Мы все помним, как он провалился в матче против «Маккаби». Его работа в «Ростове» — неудовлетворительная. И почему его назначил РФС? Семак же выиграл три трофея в «Зените», показывает хороший футбол. Нам нужен Семак, а не Карпин. Выводы делайте сами», — сказал Гришин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.