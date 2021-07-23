Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что?

Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что конфликт Артема Дзюбы с Валерием Карпиным не скажется на перспективах игрока в сборной России.

«Конфликт между Карпиным и Дзюбой? Причем здесь это? У Карпина со многими конфликт, ну и что? Все зависит от того, как Дзюба будет относится к своей работе. Как он будет играть, так он и будет получать время и вызов в состав сборной. На Карпина конфликт вообще никак не повлияет. Думаю, что у него вообще нет обид. Проблемы его игроков — это 1252-я проблема для него. У Карпина на первом месте футбол — это самое главное. Только от качества игры все и будет зависеть.

Сможет ли сборная под руководством Карпина квалифицироваться в Катар? Да. Думаю, что у национальной команды будет сейчас всплеск. Можно вспомнить, как Ярцев принял сборную в 2003-м, как мы прошли Уэльс и попали на чемпионат Европы — я думаю, что ситуация будет примерно такая же. Я буду очень болеть за сборную», — сказал Радимов «Газете.Ru».

Напомним, 23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России.