Жена хоккеиста Яшкина рассказала о мужских привычках, которые раздражают почти всех девушек

Нади Яшкина, супруга экс-форварда «Сент-Луиса», «Вашингтона» и «Динамо» Дмитрия Яшкина эмоционально высказалась о раздражающей ее мужской привычке.

«У меня обращение к мужчинам. Не ко всем, но все же. Вы думаете, что это выглядит очень классно, когда вы говорите девушке «кис-кис-кис»? Думаете, после такого она сразу задумывается, что это за такой классный мальчик?! Нет, это не так! Когда вы так делаете, любой девушке хочется просто блевать! Это вызывает рвотный рефлекс», — сказала Нади в историях своего Instagram.

Также супруга хоккеиста разместила опрос в своем аккаунте, где предложила своим подписчикам проголосовать за или против подобной мужской привычки. 91% проголосовавших ответили отрицательно, лишь 9% — положительно.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 59 матчах, в которых набрал 60 (38+22) очков. Форвард стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф чешский хоккеист провел десять матчей. В его активе пять голов и три передачи.

Ранее стало известно, что Дмитрий Яшкин покидает московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».