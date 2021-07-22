Директор фонда спортсолидарности Белоруссии: бойца Кудина выдали режиму Лукашенко

Александр Опейкин, исполнительный директор фонда спортсолидарности Белоруссии, высказался про экстрадицию бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина.

«Момент с экстрадицией Кудина очень неприятен белорусской общественности и неприятен, скорее, очень символически, потому что Алексей был политически преследуемым спортсменом и гражданином. Он просил в России политического убежища, будучи по сути политическим беженцем, которого выдали диктаторскому режиму Лукашенко.

Экстрадиция Кудина — это не какое-то судебно-правовое решение, а политический жест. Вся белорусская общественность понимает, что это так. Именно из-за этого и создается такое очень неприятное впечатление от этого решения, потому что всем ясно, что Алексей Кудин не является преступником. Тем не менее, в родной стране его ждет серьезное уголовное наказание, пытки и содержание под стражей.

Также очень неприятен тот факт, что Кудин был экстрадирован вопреки решению ЕСПЧ. Это сильный сигнал белорусской общественности и гражданам Белоруссии, которые находятся в России и могут преследоваться режимом Лукашенко. Вряд ли подобные решения повышают симпатию белорусского народа к тем, кто стоит за этими решениями», — сказал Опейкин «Гезете.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия передала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина вопреки решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).