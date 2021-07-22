Источник сообщил об отстранении судьи РПЛ из-за поддельных ПЦР-тестов

Российский футбольный арбитр Николай Волошин отстранен от работы из-за поддельных ПЦР-тестов, сообщает портал Telesport.

По информации источника, рефери, который уже работал в этом сезоне на матчах Олимп — Футбольной национальной лиги, приезжал на матчи с поддельными тестами. Отмечается, что по этой же причине отстранено еще несколько арбитров.

Первый матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) Волошин провел в 2019 году. Всего на его счету 35 матчей. В сезоне-2020/21 он был главным судьей на семи матчах, а также неоднократно привлекался к работе в бригаде системы видеоассистента рефери (VAR).

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. «Ростов» примет на своем поле московское «Динамо». Начало — 20.00 мск.

Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал информацию о том, что игроки красно-синих отказались от вакцинации перед началом Российской премьер-лиги (РПЛ). Представитель армейцев заявил, что у 85% игроков высокий уровень антител, что является медотводом.