Познер: Олимпиада кажется ненужной

Журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио.

«Олимпиада кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает. Вся история с допингом, как нас исключали, как мы остались без флага, вызвала такое плохое чувство у многих, что теперь надо будет много работать, чтобы вернуть хорошее», — передает слова Познера «Матч ТВ».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что 97% россиян не знают имен олимпийцев.